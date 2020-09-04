網傳台中癌末男剩90天生命 社會局:他8次酒醉路倒送醫

網路傳出「一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，虛弱的阮男四肢末端也因敗血症出現發黑、瘀青等症狀，母親將他趕出家門，因此只能睡在騎樓、擺攤賣蔬菜度過人生最後的日子…」，引發臉書粉專頁「光線」關注，po文說他們前往關心，隨著文章還附上匯款帳號。

記者晚間查證台中市社會局關於「剩90天可活」一案，發現他是長期接受社會局資助、登記列冊的街友，今年8次的就診醫療費都由社會局協助支付。社會局社工詢問阮姓街友的主治醫生，醫生表示，阮並非敗血症，網友照片中的右腹突出為切口疝氣，經電腦斷層掃描過後確定無特殊疾病。

阮男是社會局2019年列冊街友，曾患有大腸癌，領過市急難救助及遊民醫療補助費用。今年8次酒醉路倒，因酗酒加上衛生習慣不佳，造成手術傷口感染，但阮男拒絕治療，社會局說，阮男有母親和2名妹妹，社工曾聯繫家屬，但阮男和家人關係疏離，難以提供協助。

阮男對「光線」表示，自己年輕時跟著父親到處辦流水席，後來父親生病過世，自己也罹患大腸癌末期，醫生說他只剩90天可以活，但母親卻視他為累贅，不僅將他趕出家，身上一毛錢也沒有，罹患重病的阮男，沒有公司願意雇用，只能睡在騎樓，擺攤賣一點蔬菜求生存；每天早上4點前往菜市場，買自己拿得動的蔬菜來賣，「絲瓜一條10元、蔥一把5元」每天賺一點點錢溫飽。

「光線」在臉書粉絲團貼文指出，阮先生為什麼不接受社會局的協助？為什麼不接受議員的幫忙？為什麼要自暴自棄？為什麼要用酒精麻痺自己？可能因為自己後悔以前荒唐的行為？可能因為金錢利益跟家人撕破臉？並寫「我們想說的是凡事有二面，不需要以單方面的看法就去評論是非，逞一時之快這樣對你沒有比較好，人生很長明天的你不知道會是什麼樣，多修煉自我也許會有不一樣的明天！」

社會局說，阮男2018年領過急難救助3000元，2018、2019年補助遊民醫療費用共計5559元，今年2月24日、3月23日、4月26日、5月11日、5月20日、6月16日、7月19日、7月31日多次酒後路倒、衛生習慣造成傷口感染及拒絕治療。