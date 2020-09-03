加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

新北市八里區加利科技有限公司遭查獲，8月間從大陸安徽輸入約337萬餘片非醫療用口罩，混充醫療用配送至新北市10行政區與宜蘭縣及少數台北市地區。負責人林明進今晚10點多第三度受訪，他對在場媒體說，當時被求在一張空白紙上簽名，事後才知道自己「被同意」繳交46%生產線口罩量給國家隊，質疑「政府居然騙我」。

林明進指出，當初被紡研所要求在空白紙上簽名，最後卻變成同意徵用生產線46%產量，質問食藥署或衛福部，都說是白紙黑字確認過，令他質疑當時簽下的空白紙，後來竟被加上合約內容，形同「被同意」，他認為政府行徑不光明正大，非常不應該。

林明進說，曾跟中央反映過2、3次口罩生產負荷量太大，但都沒有得到回應，為了讓員工休息，才進口大陸工業級口罩供國家徵用；他強調，絕不會賣爛東西或黑心商品，不會壞了自己的名聲，他也承認做法不可取，「但不這樣做對不起自家員工，大家每天都累著回家，巴不得趕快被踢出國家隊，大家才可以好好休息。」

林明進更指著牆上的3張藥證，強調工廠已成立20多年，品質有保證，但現在每周都要繳交那麼多的量，被政府壓得喘不過氣，如果都要供應給政府，還會面對丟掉原本的客戶的風險，十分為難。

林明進表示，鶯歌及高雄有兩間大型國家隊工廠，不按照負責的量繳交，導致其他小廠必須分擔更多，令許多同業「氣得跳腳」，他也質疑，中央分配機台不均，有些國家隊明明廠房很小，卻有十台機台，自己卻只有一台。