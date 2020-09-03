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男子情場失意站女兒牆上 警方飛步拖下他

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

高雄錢姓男子疑因感情因素，在清晨時分站在大樓樓頂的女兒牆上，嚇得民眾以為他想不開，擔憂他發生危險，找來警消救援；警方趁錢未注意迅速將他拉下，順利化解虛驚，錢男經檢傷後也並無大礙。

據了解，錢男（23歲）因與女友發生爭執，上周三清晨7點時，錢一時情緒激動，邊站在位於鼓山區明倫路的社區頂樓女兒牆上，邊與人說電話。路過的民眾擔憂他做出憾事，找來大樓管理員通報警方。

一名員警站在錢男右方與他對話，安撫他焦躁的情緒，另一名員警與大樓管理員趁錢分心時，趁機一擁而上將他從女兒牆拖下。

將錢從險境中解救後，他才緩緩道出，原來是清晨時與女友為小事大吵一架，當時情緒氣憤，才會想要用站在女兒牆上證明給女友看，不過之後無論怎麼打給女友都拒接，他只好打給其他朋友訴苦。

隨後，警消為錢男檢傷，發現他身上無任何外傷後，便陪同錢男返家，結束一場驚魂記。

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高雄錢姓男子疑因感情因素，在清晨時分站在大樓樓頂的女兒牆上，嚇得民眾以為他想不開，擔憂他發生危險，找來警消救援。圖／讀者提供
高雄錢姓男子疑因感情因素，在清晨時分站在大樓樓頂的女兒牆上，嚇得民眾以為他想不開，擔憂他發生危險，找來警消救援。圖／讀者提供

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