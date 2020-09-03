謠傳口罩被退貨上億片歇業 台灣優紙：子虛烏有

台灣優紙公司今天出面澄清指出，網路謠傳口罩因外銷被退貨上億片，公司因此歇業非事實，董事長許嘉芬今天表示，公司約有近5成的口罩被政府徵收，歇業謠言子虛烏有。

位於彰化彰濱工業區的台灣優紙公司，專門生產紙製品，包括廣告用的盒裝、袋裝面紙、口罩等都為營業項目，董事長許嘉芬今天主動開記者會，澄清網路謠言。

許嘉芬說，公司最近接到客戶來電詢問指出，有網路謠言指公司進口中國低價口罩充作台灣生產的口罩對外販售，又有謠言指口罩外銷美國，有上億片被退回，公司擔心被求償只能關門歇業，但公司正常營運，不解謠言何來。

許嘉芬指出，公司有23條生產線，一天約可生產近百萬片的口罩，每天約有近5成的口罩都被政府徵用，剩下的才由藥局等通路販賣，口罩上都印有字樣供識別，至於外銷的部分，由於最近才拿到外銷美國的許可，銷量不可能有上億片。

許嘉芬說，希望散布謠言的人主動將謠言刪除，不然公司不排除採取法律途徑解決。