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影／13歲少女與男友離家4月未歸 父母po網請大眾協尋
苗栗縣頭份市未滿14歲的范姓少女5月初與19歲李姓男友在外發生車禍，疑似擔心家人責罵，與男友離家迄今未歸，范姓少女的父母焦急不已，除了報警對李姓男子提告，少女父親今天並在臉書社團po文，呼籲大眾幫忙找女兒；最近高雄少女遭略誘事件引起國人關注，頭份警方強調已深入調查，並透過警政系統通知各地協尋，盼早日協助少女返家與父母團聚。
范姓頭份市民今天在臉書社團「我是頭份人」po文指出，李姓男子涉嫌5月3日將未滿14歲剛升國三的女兒帶走，他已報警並提告；5月3日中午兩人在苗栗縣公館鶴岡發生車禍，被送到苗栗市大千醫院醫治，李姓男子通知李父到醫院將兩人接回苗栗南庄鄉住處。
少女父親指出，當晚他下班後得知消息到警局請求拹助，警方派人前往對方家中，但回報無人應門，4日晚間他再次前往警局求助，但對方謊稱他女兒早上已自行徒步至苗栗客運南庄車站搭車回家，但警方調閱監視器，並未發現他女兒身影，5日這名男子要求兩名友人分騎2輛摩托車到南庄住處，將他及女兒載至竹南火車站，之後便無消息，希望大眾幫忙尋找他女兒，協助轉發、分享訊息，他萬分感謝。
「媽媽好想妳！」 范姓少女的父母今天也接受媒體採訪，范母含淚聲聲呼喚女兒，希望女兒早點回家。
頭份警分局表示，范姓少女的父親已提出告訴，警方通知相關人士到案製作筆錄，目前李姓男子行方不明，如仍不到案，將依略誘、妨害家庭罪嫌移送檢方偵辦。
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