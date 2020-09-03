國中生開窗怎墜樓亡？業者：多雨氣密窗易卡死要用力推。記者游明煌／翻攝 基隆市一名國中生今天在住處在陽台開窗墜樓亡，原因還待檢警調查，但初步發現前陽台外推並安裝窗戶，前陽台逃生窗紗窗已被拆下，逃生窗往外推開。據製造鋁窗的業者表示，基隆因多雨天氣，氣密窗的軌道易卡死，推開要很用力，最好安裝只可開到一半的安全窗，並且定期軌道要上油，防止卡鏽。

林姓鋁窗業者表示，依他們安裝陽台外推安裝氣密窗的經驗，氣密窗直接面對外面，基隆多雨的天氣容易讓氣密窗下方的軌道卡住，較難直接開啟，推開時得很用力往外推，建議最好半年上一次油，讓開啟不會卡卡的，減少水鏽的發生。

林姓業者說，氣密窗開啟時，有的只能推到一半，是保護裝置，避免人整個掉下去，即使不小心往下掉，人會被卡住，比較不會直接墜落。

基隆市一名國中生今天家人以感冒向學校請假，上午10點多從7樓住家陽台墜樓，跌落地面送醫不治。當時他父親的同居人在房內休息，得知意外難以置信，墜樓原因尚待調查釐清。

警方鑑識人員到現場採證，男學生的住家前陽台外推並安裝窗戶，前陽台逃生窗紗窗已被拆下，逃生窗往外推開。

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