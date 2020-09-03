國中少女與男友車禍後失聯4個月 父請求網友協尋

高雄14歲少女應徵電玩代打工作遭囚禁密室，失聯66小時尋回；苗栗縣一名父親今天也請求網友協尋女兒，指出14歲女兒5月初遭一名男子帶走，發生車禍後失聯至今，已報警提告。

范姓父親今天在臉書社團「我是頭份人」po出女兒和疑似男友照片指出，女兒升國三未滿14歲，5月3日被李姓男子帶走，2人在苗栗縣公館鄉發生車禍送醫救治後，由男方家人接回南庄鄉住處，他兩度尋求警方協助上門找人未果，女兒就此失聯，除已報警提告，也請網友幫忙轉發找人。

范父指出，對方聲稱女兒5月4日上午已自行搭車返家，但車站監視器並未發現女兒身影，事後得知5月5日女兒及男友已由其他友人載往竹南火車站搭火車北上，之後便無消息。

范父說，李姓男子（19歲）與女兒是透過網路結識，他向來反對兩人交往，男方帶走女兒後，還曾透過人傳話，要等女兒18歲才把她帶回來，「國中都還沒畢業，做家長的怎麼能接受」。

范姓少女的母親也紅著眼眶說，之前天天都跟女兒講話，5月3日後手機聯絡不到人，「媽媽很想你，不管怎麼樣都想妳趕快回家」。

苗栗縣警察局頭份分局表示，經訪查雙方家人，范姓少女與男友在一起發生車禍，害怕遭責罵，不敢返家；李姓男子在車禍發生後，擔心理賠問題離家多時，家屬也一度通報失蹤協尋。

警方指出，6月間曾在鄰近縣市發現李男，當時少女並未在旁；女方父親已提告，將傳詢相關人製作筆錄，李男若未到案，依相關程序通知申請拘票，若仍未到案將依刑法妨害家庭略誘罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。