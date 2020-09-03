女子鳳山大寮來回步行 警方見她又餓又累包計程車送回

高雄市警察局林園分局忠義派出所前天下午時，幫助一名坐在郵局前的吳姓女子。記者邱奕能／翻攝 高雄市警察局林園分局忠義派出所前天下午時，幫助一名坐在郵局前的吳姓女子，得知她竟然從鳳山區到大寮區徒步來回，在又餓又累情況下，員警立即帶她回所休息，還幫忙負擔計程車資送她回家。

林園警分局表示，忠義派出所前天下午5點多巡邏時，員警發現吳女（42歲）坐在大寮區鳳林四路上的郵局前，警方立即上前關心。

吳女說，因為在外多日，身上的錢已經花費殆盡。上午時，她又從鳳山火車站步行到大寮區要找朋友，但沒想到結束後，步行回程途中，手提2大袋物品體力不支，在又餓又累情況下才會坐在郵局前方休息。

警方聽聞後，立即將吳女帶回派出所內休息，還自掏腰包到附近店家買食物給她果腹，另外再找來計程車幫忙負擔車資送她回家，讓吳女直說警方十分窩心，頻頻致謝。