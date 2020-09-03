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【大學排名揭密／上】台大拚進百大 中研院士：更該警惕培育不出思想家

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屏東大學原專班赴八通關古道田野調查 男大生不慎墜谷

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東大學原住民健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班師生（簡稱原專班）赴八通關古道為期10天田野調查，2日發生學生不慎墜谷身亡的意外事故，屏東大學師生感到難過與不捨，全力協助家屬處理後續相關事宜，也安撫同行學生情緒，也請參與此行的師生盡速結束活動，將人員平安撤離返校。

屏東大學指出，為讓原民專班同學了解八通關越嶺古道人文歷史脈絡，讓學生從操作體驗，認識登山基本概念、團隊生活態度、學習山林技能等，原專班執行「八通關古道越嶺古道田野調查」計畫，由原專班主任李馨慈與老師羅永清帶領5名原專班學生，在高山嚮導員及協助員各一人陪同下，一行9人預計以10天時間（8月28日起至9月6日），從南投縣信義鄉東埔部落走到花蓮縣玉里鄉。

屏東大學指出，第6天9月2日中午12點55分，校安中心接獲主任李馨慈撥衛星電話告知，原專班二年級杜姓學生經過土葛大崩壁東側時不慎墜谷，緊急通知消防局勤務中心，當天下午空勤總隊實施第一次空偵，但因觀測效果不佳，隨即載送搜救人員到大分山屋，實施徒步搜索。至晚上7點多，搜救人員與8人登山隊伍在土葛大崩壁會合，但山區天色昏暗，且崩壁地形險峻，搜救人員無法到達墜落點，先行在附近紮營夜宿。

9月3日天一亮，搜救行動展開，搜救人員架設繩索系統，垂降至墜落事故地點查看，並擴大搜索，校安中心在10點4分接獲杜生家屬電話，表示玉里分局已通知尋獲杜生，但已無生命跡象，後續將由空勤直升機於適當時機，將遺體吊掛下山。

屏大主任秘書陳永森說，為讓原專班同學對原住民族多元文化、山林教育及土地歷史脈絡，有更深刻的理解與體會，兼顧文化與生計，平時原專班的課程設計，就經常把學習場域拉到各地原鄉部落，讓同學親近山林、認識山林。活動事前做安全評估與詳細規畫，同學也在老師指導下，落實行前自主訓練，維持最佳體能，並聘請高山嚮導和協作員陪同，卻仍發生不幸事故，學校師生都非常難過與痛心。

屏東大學外觀。圖／本報資料照
屏東大學外觀。圖／本報資料照

屏東 原住民

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