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酒後KTV爆肢體衝突 南警到場處理
台南市兩派人馬今天凌晨中西區KTV爆發肢體衝突，市警二分局接獲報案，啟動快打部隊到場處理，將7名涉嫌滋事者帶回了解，警詢後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌法辦。
今天凌晨3點55分，海安派出所接獲報案，稱有多人於金華路某KTV走道上大打出手，警方獲報後立即啟動快打部隊馳赴現場，並將受傷林姓男子（30歲）送醫，另帶回7名滋事者包括王姓男子（29歲）及林姓（28歲）和秦姓女子（20歲）調查。
據了解，林和葉姓男子兩派雙方互不認識，分別在不同包廂飲酒唱歌，在離場時於店家走廊上疑互看不順眼，發生碰撞因細故起口角，進而引起肢體衝突。
警方說，趕赴現場時雙方已無打架事，旋將受傷林姓男子送醫診治，所幸無大礙，將逗留現場滋事者等7人帶回警派出所偵詢，擴大偵辦有無其他滋事者，警詢後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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