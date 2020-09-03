見顧客邊講手機邊匯款 機警店員阻老婦遭詐28萬
嘉義縣一名老婦人日前到便利超商提款機要匯28萬元給他人，但不知道如何操作，又一直在講手機，超商店員因此起疑通知警方到場，及時阻止老婦人遭騙。
嘉義縣警局竹崎分局梅山分駐所長張業寰今天表示，嘉義一名老婦人日前接到電話，對方自稱是老婦人已故哥哥的友人，急需用錢，要借新台幣28萬元，並要求到提款機匯款。
老婦人不疑有他，按照指示到超商提款機匯款，但因老婦不會操作，一直用手機與對方聯絡，店員前往關切驚覺有異，馬上報警處理。
張業寰表示，警方到超商時，老婦人還在跟對方講電話，因此請老婦人將電話交給警方處理，電話另一頭得知有其他人介入後，馬上掛斷電話，並收回傳給老婦人的LINE訊息。
辦案員警表示，這是「猜猜我是誰」的詐騙手法，老婦人才發現遭詐騙，也相當感激超商店員與警方，及時出手阻止匯款，讓她保住了28萬。
張業寰說，梅山分駐所平日就與轄區內各超商保持良好互動，並與店員講解民眾遇到詐騙時會出現哪些情況，平日準備展現成效，很感謝超商店員的協助。
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