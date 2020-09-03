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任意攀登玉山主峰或宿營 玉管處上周已開罰13人

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

針對國內山難事故增加，玉山國家公園上午表示，隨著暑假及後疫情期間登山活動熱絡，將加強合法登山申請及管制，對於任意變更行程前往排雲山莊，甚至攀登玉山主峰，或未依申請核准宿營地宿營，未經申請許可而任意變更宿營地者等情況，將依違反國家公園法給予3000元罰鍰的處分，最近已對13名登山客於現場開立告發單。

玉管處表示，玉山主峰線為熱門登山路線，由於申請人數眾多，近來時常有發生申請玉山前峰者，任意變更行程，或未經申請許可進入生態保護區，除易造成登山安全之虞外，也影響依規合法申請核准入園登山者的權益，請山友自律勿違規。

日前玉管處已與保七總隊第六大隊持續加強登山服務，上月底共同辦理聯合查核工作，除再次確認入園隊伍資料外，，查核時均特別提醒隊伍應依申請許可行程路線攀登，並依核准宿營地床位住宿，現場共查獲任意變更行程者9人、未經申請許可進入生態保護區者4人，均已於現場開立告發單。

玉管處強調，為避免入園隊伍誤闖未經申請許可路線、滯留非申請許可之宿營地等情事，要求警方確實掌握「先入園報到，再續登山行程」，進入玉山國家公園生態保護區人數，採無紙化入園查核，已核准自塔塔加登山口入園之登山隊伍，入園當日請務必攜帶身分證明文件正本，至排雲登山服務中心辦理入園報到作業。

未經申請許可入園者，將依違反國家公園法第19條任意變更行程者；第13條第8款違反國家公園公告禁止事項規定，均依規罰鍰3000元處分外，並將再依玉山國家公園入園申請許可執行要點第17點規定予以停權處理。

玉山國家公園配合警方於塔塔加登山口，加強合法登山的入園查核工作。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園配合警方於塔塔加登山口，加強合法登山的入園查核工作。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園配合警方於排雲山莊進行入園查核，加強合法登山的安全。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園配合警方於排雲山莊進行入園查核，加強合法登山的安全。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園配合警方於塔塔加登山口，加強合法登山的入園查核工作，並當場開出罰單。圖／玉山國家公園提供
玉山國家公園配合警方於塔塔加登山口，加強合法登山的入園查核工作，並當場開出罰單。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園 保護區 事故

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