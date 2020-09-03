科學教育館驚傳男大生墜樓 頭部撕裂傷失去生命徵象

台北市士林區台灣科學教育館，今下午1時許驚傳男大生墜樓意外。記者蕭雅娟／翻攝 台北市士林區台灣科學教育館，今下午1時許驚傳墜樓意外，20歲盧姓男大生，疑似獨自一人買票進場，參觀途中卻從科教館高處不慎墜樓，倒在東側門口，稍早送醫急救，到院前失去生命徵象，家屬目前接獲消息趕往醫院中。

北市消防局今下午１點45分獲報，士商路台灣科學教育館東側門口，有名男性疑似墜樓，頭部受有撕裂傷，當場無呼吸心跳，緊急送往新光醫院急救。

據悉，新北市盧姓男大生，今天買票進入科教館，獨自一個人參觀科教館，但卻從高樓層墜落，根據現場跡象判斷，初步排除他殺，現場已拉起封鎖線，鑑識人員採證中，男大生為何不慎墜樓，尚待調查釐清，全案將依程序報請司法相驗。

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