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影／囂張！惡少尋車號報仇 大賣場旁痛毆機車騎士

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮李姓、厲姓少年及徐姓男子昨下午在當地連鎖大賣場旁，持棍棒痛毆1名戴安全帽的男子，遭毆男子逃跑仍一路追打，最後搭上接應車輛揚長而去，未料動手過程全被行車記錄器拍下，還被PO上網，警方獲報後則循線逮人。

埔里警分局指出，昨下午4時許獲報信義路大賣場旁有人持棍棒鬥毆，當下立刻出動快打部隊，但到場時人已逃逸，經調閱路口監視器，以車追人查獲涉嫌動手的17歲李姓、15歲厲姓少年、22歲徐姓男子及開車接應的24歲彭姓男子。

而3人持棍棒在大賣場旁動手痛毆騎士的過程則全被後方路過汽車的行車記錄器給拍下，畫面中，2名惡少及徐男手持棍棒，一看到該名男騎士就衝過去，隨後就是一陣毒打，就算騎士逃開，3人還是一路追打，行徑囂張，下手兇狠。

行車記錄器畫面也被PO上臉書「爆廢公社」，引起網友熱烈討論，不少人直接斷言是「屁孩打人」、「又是屁孩」，甚至驚呼「是棒球快閃運動喔」，也有人質疑騎士怎麼不還手，但也有人認為是「被打的沒跟屁孩計較」等看法。

據了解，挨打是當地28歲徐姓男子，他向警方表示之前曾與人發生糾紛，但不確定是不是動手的3人；另4人也向警方供稱，先前與被害發生行車糾紛，記下對方機車車號，昨下午在大賣場停車場發現其機車，就決定等對方出現並教訓他。

警方則表示，雙方對於鬥毆事件說詞仍有不一，還需調查釐清中，後續將依「少年事件處理法」、「刑法」聚眾鬥毆等罪嫌，將涉案人移送南投地檢署偵辦。

南投縣埔里鎮某大賣場旁昨傳鬥毆事件圖／擷取自「爆廢公社」
南投縣埔里鎮某大賣場旁昨傳鬥毆事件圖／擷取自「爆廢公社」
南投縣埔里鎮某大賣場旁昨傳鬥毆事件圖／擷取自「爆廢公社」
南投縣埔里鎮某大賣場旁昨傳鬥毆事件圖／擷取自「爆廢公社」

行車記錄器 埔里 爆廢公社

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