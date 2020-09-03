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「他人緣好愛打球陽光男孩」 墜樓國中生同學震驚不捨

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名國中男學生今天上午在住處從7樓陽台墜樓，送醫不治，警方已報請檢方相驗調查釐清死因。學校同學對此意外都很震驚不捨，一名同學表示，他人緣極佳，還很愛運動、愛打球，是一個陽光男孩，同學都不相信會發生這種事，有人難過到哭了。

學校指出，今天上午8點多，學生的家人致電導師表示，學生發高燒感冒，學生要請假去看醫生不去上學。發生意外後，學校也安撫班上同學，並了解和同學的互動。

據一名和墜樓學生要好的同學說，他最近和平時一樣，多與同學一起結伴回家，一切都很正常，沒有異樣，發生這種事大家都好震驚，今天班上沒人相信，還有人難過哭了。

一名同學說，昨天墜樓的同學沒有和大家一起走，有打電話給他，但他沒有接，後來他有回訊息告知人不舒服。同學表示，他在班上人緣極佳，個性有點內斂、不招搖，學習態度很積極認真。

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「他人緣好愛運動陽光男孩」，墜樓國中生同學震驚不捨。記者游明煌／翻攝
「他人緣好愛運動陽光男孩」，墜樓國中生同學震驚不捨。記者游明煌／翻攝

基隆 感冒

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