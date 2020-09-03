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國二男學生墜樓身亡…疑要推開窗戶通風 不慎從護欄翻落
基隆市1名國二男學生今天以感冒向學校請假，上午10點多從7樓住家陽台墜樓，跌落地面送醫不治。當時他父親的同居人在房內休息，得知意外難以置信。警方已派人到現場鑑識採證，未在家中找到遺書，墜樓原因尚待調查釐清。
據了解，這名男學生、哥哥與爸爸及「阿姨」同住，意外發生時只有他和阿姨在家。男學生就讀國中表示，學生平時生活正常，也十分認真，近日沒有異狀。老師發現學生今天沒到學校上課，校方和他的家人聯絡，家人告知他感冒要請假。
今天上午10點多，男學生墜落在住家大樓的1樓地面，消防局接獲報案派人前往救護，到場時學生已無呼吸、心跳，送醫急救不治。
警方鑑識人員到現場採證，男學生的住家前陽台外推並安裝窗戶，前陽台逃生窗紗窗已被拆下，逃生窗往外推開，未在屋內找到遺書。員警丈量男學生住家陽台空間及逃生窗高度、寬度等事證，調查墜樓原因。
警方依據前陽台逃生窗下方的護欄高度不到1公尺，樓下6樓窗戶雨陽棚有擦撞痕跡，初步研判男學生可能是要打開窗戶通風，在拆下紗窗，並將逃生窗往外推時，不慎跌落地面，已報請基隆地檢署檢察官相驗，調查死因。
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