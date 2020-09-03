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基隆國中生墜樓亡疑撿紗窗失重心 學校：沒異樣只感冒
基隆市一名國中男學生今天上午在住處7樓墜樓，送醫不治，據警方初步了解，可能學生在開窗戶時，因紗窗掉了，想撿時失去重心，單純是意外。市府教育處在案發後立即派人到學生住處了解，據學校表示，學生平時很正常，也十分認真，沒有任何異樣，懷疑是意外，已全力協助學生家屬。
據警方了解，發生意外時學生母親在家，突然聽到「砰」的好大聲，一看才發現是兒子高處墜落，嚇了一跳，衝到下方發現時，悲痛不已，不解為何會這樣。
警方調查，學生疑要開窗戶透氣，結果紗窗網掉了，可能重心不穩往外墜落，母親當時在屋內休息。
市府教育處在案發後立即派人到學生住處了解，據學校表示，學生平時很正常，也十分認真，沒有任何異樣，懷疑是意外，已全力協助學生家屬。教育處表示，學校說，因學生今天上午沒有到校，學校打電話詢問家長，家長表示因感冒要請假1天，學校有准假，請學生好好休息。
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