19歲男攀日八通關古道墜谷 救難人員今尋獲無生命跡象

19歲杜姓男子隨登山隊攀越日八通關古道，昨天中午經過土葛大崩壁時，不慎失足跌落近200公尺深谷。花蓮縣救難人員今天上午下切溪谷，發現杜男身影，已經沒有生命徵象，將請求空勤直升機協助，將他吊掛下山。

這支9人登山隊伍上月28日從南投東埔入山，預計9月6日從花蓮玉里山風登山口下山。花蓮縣消防局昨天中午接獲通報，隊員之一的19歲杜姓男子昨天行經土葛大崩壁時，不小心墜谷。

空勤直升機昨出動，從空中搜索無所獲，陸續載送兩梯次共12名救難人力上山。救難人員先夜宿大分山屋，今早徒步走到杜男墜落點，沿崩壁之字型下切到溪谷，做地毯式搜尋，上午9時42分先發現杜男的帽子及衣物，再過10多分鐘，就發現杜男身影，已無生命跡象。

消防局第三大隊大隊長呂冠辰說，目前預計先將大體運過河，移到空曠處，再由空勤直升機吊掛下山。將出動第3梯次4名人力協助搬運，目前整個搜救任務已近24小時，救難人員非常辛苦，希望能早點將大體運出。至於登山隊其他8名山友，今天也已經下山。