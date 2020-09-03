驚！基隆國中生住處7樓陽台墜樓亡 感冒向學校請假

基隆市一名國中男學生，今上午10點多，在社區住處7樓陽台墜落，被發現後已經沒有呼吸心跳，急救後不治。目前警方已報請檢方相驗。據了解，是從陽台處墜樓，當時家人也在家，為何會墜落，原因待查。

據學校表示，今天學生沒有到學校，學校有和家人聯絡上，家人告知感冒要請假，學校不知為何發生意外，現在也正在了解中。

據調查，住家陽台護欄高90公分，學生是不慎墜落，還是有其他原因，正在了解中。

據警方了解，發生意外時學生母親在家，突然聽到「砰」的好大聲，一看才發現是兒子高處墜落，嚇了一跳，衝到下方發現時，悲痛不已，不解為何會這樣。

基隆市一名國中男學生，今上午10點多，在社區住處7樓陽台墜落，被發現後已經沒有呼吸心跳，急救後不治。記者邱瑞杰／攝影

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