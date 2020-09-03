現金換虛擬獲利 中壢男子網路投資險遭詐15萬

桃園市中壢區有名34歲江姓男子，於網路平台從事外匯投資，遭平台客服聲稱獲得虛擬獲利，須先匯款獲利的部份實體金額，昨天前往在九和二街上某銀行，於櫃台前不斷使用手機，疑似遭詐騙，被銀行行員通報。警方獲報趕抵現場，細心與江男解釋該匯款帳號疑似為已遭通報的詐騙帳號，他才驚覺受騙，成功挽救其15萬元。

昨天下午3點許，中壢警分局中福所員警徐源浩、涂怡安執行巡邏勤務時接獲中壢區九和二街某銀行行員通報，疑似有民眾遭遇詐騙，警方至現場後發現一名34歲江姓男子站在櫃台前不斷使用手機，警方上前關心，江男僅稱說自己要匯錢給朋友，理由卻吱吱唔唔說不出口且眼神透露著不安，經警方查詢該匯款帳號，發現已遭通報疑似為詐騙帳號，兩位員警遂耐心地向江男解釋狀況，並說明近期的詐騙集團的慣用手法，江男頓時才驚覺自己受騙。

江男表示，原本僅在網路平台從事外匯投資，該平台的客服告知江男在網路上已獲得虛擬獲利，故須先匯款獲利的15%予平台才能領取實體金額，故江男為領取獲利金錢而深信不疑，急著欲將新台幣15萬元匯款給對方。