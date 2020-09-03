影／黃牛逛大街 員警想牽到河畔 對牛發「哞」聲盼聽話

基隆市警方今晨巡邏時，在七堵區明德一路看到2隻黃牛「逛大街」。員警開啟巡邏車警示燈，防止其他人車發生危險，再把牛牽到七賢吊橋附近的基隆河畔。邱姓飼主上午到派出所報案，說養的牛不見了，員警帶他去找牛，並通報基隆市動物保護防疫所裁處。

基隆市警三分局七堵派出所員警今天凌晨零點多，巡邏經過明德一路時，看見2隻黃牛橫越馬路，再沿著道路行走。員警馬上把車停在後方，開啟警示燈提醒用路人注意，避免衍生車禍。

警員看見黃牛有配掛牽繩，研判有人飼養，但環顧四周，未見主人。警員李宗城、張毓驊和蕭任凱觀察狀況，商量後分工，兩人在周邊指揮過往車輛減速，以免黃牛受驚嚇，另1人再設法慢慢靠近黃牛，「安撫」情緒，然後牽著牛繩，引導走向基隆河畔。

員警原本希望黃牛能夠從基隆河護欄缺口進到河畔，但黃牛不配合，最後將牛繩綁在護欄上，讓黃牛待在河堤步道，不要再走上街道，並在周邊拉起封鎖線，提醒民眾別靠近。