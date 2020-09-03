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趕赴釣蝦場衝突現場 林口警左轉遭民眾撞倒幸無大礙
林口警分局忠孝派出所24歲許姓員警今天凌晨因快打部隊啟動，趕往釣蝦場衝突現場時，與一輛休旅車發生擦撞，所幸許員僅輕傷無大礙，釣蝦場鬧事民眾則由警方帶回，依聚眾鬥毆罪嫌函送。
據悉，今天凌晨0時許，在林口區文化北路一段上釣蝦的40歲黃姓男子與43歲張姓男子喝醉後起衝突，兩人打到受傷流血，一旁10餘名友人跟著加入戰局，場面瞬間失控。
警方獲報啟動快打部隊到場，許員跟在同事後方自文化一路一段左轉忠孝路，37歲楊姓駕駛開休旅車在對向直行，停等第一輛警車通過後疑未注意到許員跟在後方就直行，因此擦撞他的機車車尾，許倒地並造成右大腿、腰部擦挫傷，送醫治療無大礙。
經員警到場檢測，發現許員與楊男無酒駕，車禍後續交由林口交通分隊處理。釣蝦場鬧事部分，警方抵達後將鬧事其中4人帶回派出所，並將受傷的黃、張兩人送醫，後續將依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌函送新北地檢。
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