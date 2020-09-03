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新竹風箏意外 網友對照5年前越南案：台灣人真的有愛心

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

新竹日前發生巨型風箏將女童捲上天的意外，女童接近地面時林姓男子跳高抱住女童。圖／取自網路
新竹日前發生巨型風箏將女童捲上天的意外，女童接近地面時林姓男子跳高抱住女童。圖／取自網路
新竹日前發生巨型風箏將女童捲上天的意外，還好最後女童平安落地，只受輕傷，而在2015年越南也發生類似的事件，5歲男童被風箏線捲上天，最後不幸摔死，臉書上有羅姓網友對照兩起事件，表示不是要責怪越南人沒有接住孩子，只是真的感謝「台灣有這麼多人有一顆幫助別人的心」。

風箏捲住3歲女童升上高空的意外，驚悚的影片曝光，甚至讓這條新聞受到全球的關注，大家都為女童慶幸，但2015年時越南的意外，同樣是巨型風箏升空時，男童不慎被線捲住，在高空時線斷，男童從約20公尺高處掉落地面，雖然急救仍不幸死亡。

對照兩起事件，越南的男童是直接從高空墜落，而女童則是被風箏布纏身，雖然一度也升到10多公尺的高空，但操作人員利用技術讓風箏緩慢下降，快接近地面時，一名英勇的林姓男子跳高抱住女童，順利救下。

羅姓網友在網路上表示，越南的現場也有人群，但可惜沒有接到男童，「如果我在現場，明知道從這麼高掉下來，重力加速度，我去接一定也會受傷，甚至死掉，但我一定還是會去接，因為沒有辦法看到孩子掉在眼前死掉」

他表示，不是要去責備越南人，也不是要藉此稱讚台灣人，兩個案件的情況有點相似，卻又不一樣，結果也完全不同，但他真的很開心，當天新竹現場，有那麼多人想要接住小女孩，台灣人真的有愛心。

他表示，3歲的小女孩大約有13公斤，從4樓掉下來，去接的人不可能不受傷，但他看到當天現場「大家都關心小孩的安全，勝過自己的安全，沒有人閃得遠遠的，怕自己受傷」，讓他很感動。

羅的發言引起討論，網友對此也很感慨，「如果操作風箏的人沒有順利把風箏降下來，女童的結果可能不一樣」、「台灣人真的很有愛心」、「這是台灣人的第一反應吧」、「以前也有接住跳樓的人結果自己受傷的新聞」。

新竹日前發生巨型風箏將女童捲上天的意外，女童接近地面時眾人一湧而上接住。圖／取自網路
新竹日前發生巨型風箏將女童捲上天的意外，女童接近地面時眾人一湧而上接住。圖／取自網路
新竹日前發生巨型風箏將女童捲上天的意外。圖／本報資料照片
新竹日前發生巨型風箏將女童捲上天的意外。圖／本報資料照片
2015年越南發生男童被巨型風箏的線纏住升空意外，因線斷男童墜地，送醫仍不治。圖／取自網路
2015年越南發生男童被巨型風箏的線纏住升空意外，因線斷男童墜地，送醫仍不治。圖／取自網路
2015年越南發生男童被巨型風箏的線纏住升空意外。圖／取自網路
2015年越南發生男童被巨型風箏的線纏住升空意外。圖／取自網路

風箏 越南

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