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基隆消防員出勤受傷 女子送2大字「平安」卡片表心意
一名中年女子昨晚走進基隆市消防局信義消防分隊，將一張卡片放到值班台，未說來意就離開。卡片信封寫「謝謝你們」，卡片內只有大大的「平安」2個字，猜想是要給出勤被鋼條插入左頸受傷的林姓消防隊員的慰問卡，會代為轉交。
基隆市消防局前晚接到信義區周姓市民求助電話，請求協助拆除透天厝4樓外牆鬆脫的飾板。信義消防分隊派員前往，並在水廂車頂架梯。1人梯上去試探飾板穩定性，林和另兩名隊員在車頂確保梯子平穩，當飾板晃動時冷不防「射出」1根直徑約零點六公分、長一公尺多的鋼條，插入林員左頸。
林員負傷後，其他隊員設法止血，並通報勤指派救護車送往基隆長庚醫院急救。醫師檢查傷口發現未損及動脈，施以加壓止血，並注射止血針防惡化，再為他緊急輸血500CC，住進加護病房觀察1晚後，生命跡象穩定，昨晚轉到普通病房。
1名女子昨晚走進信義消防分隊值班台，然後把手中的慰問卡片放到值班台。值班員正要詢問有什麼事情，她隨即轉身離去，不發一語。
信義消防分隊說，卡片信封上有「謝謝你們」4個字，打開卡片看到大大的「平安」2個字，研判是要慰問林姓消防員，除表達謝意，也祝他平安。
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