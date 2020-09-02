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犯案不留跡證 慣竊偷遍雙北因酷暑栽了
40歲莊姓男子曾涉多起竊案，日前他又到台北市萬華區一處民宅行竊，因作案時皆戴手套，警方獲報到場時一度採不到莊男指紋，但受害屋主突然意識到家中冷氣不知何時被人開啟，對冷氣機採證便採到莊男指紋，順利循線將其逮捕到案。
據悉，莊男在雙北地區涉有多起竊案紀錄，8月29日晚上9時許又到台北市萬華區一棟大樓10樓行竊，偷走信用卡、手錶、金飾等物品，價值超過20萬元。
受害屋主返家時，發現家門被反鎖，請來警消破門後，才發現住家遭人闖入行竊。警方初步採證時，發現莊男全程戴手套作案，未留下指紋、掌紋等跡證，正苦無進展時，屋主突然意識到「冷氣是誰開的？」懷疑是竊嫌犯案時開冷氣消暑，警方對冷氣機採證後，果然發現一枚掌紋，經比對後確認莊男身分。
警方事後循線追查，不出4日就將莊男逮捕到案，詢後依竊盜罪嫌送辦。
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