影／台中南區民宅火警 一名婦人救出時無生命跡象

台中市南區南昌街的一棟透天民宅在今天下午4時許傳出火警，並傳出有一名女子受困在屋內，警、消在破門進入屋內人命搜索後，在今天下午5時許，發現一名年約60多歲的女子，躺在二樓的走道，因屋內一樓堆滿雜物，警、消排除障礙物後，已將女子送往中山醫學大學附設醫院急救，詳細的起火原因，有待後續調查。

台中市台中市消防局今天下午4時許獲報，南區南昌街的一棟透天民宅傳出火警，消防局派遣勤工、信義、南屯及國光分隊，出動消防車10輛、救護車1輛、消防人員29名，由小隊長林舜傑帶隊出勤。

台中市勤工消防分隊小隊長林舜傑到場後回報，現場為2層樓RC建築物，1樓火煙竄出火勢甚大，據報屋主妻子受困在二樓陽台，消防隊以破門方式，進入二樓進行人命搜索，在今天下午5時25分，在民宅2樓房間外中段走道發現受困女子，女子年約60多歲，已無生命跡象，後送中山醫學大學附設醫院急救，詳細的起火原因，有待後續調查。