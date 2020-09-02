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台中少年與媽媽吵架搞失聯 求網友協尋時兒子來電了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄14歲少女遭人略誘引發社會關注，台中也有家長在臉書社團，協尋一名就讀國生楊姓少年，該名少年上月30日與家人吵架後失聯，家人隔天報案，昨天又透過臉書社團公布少年失聯時穿著，希望網友幫忙找人；不過今天下午5時許，警方接獲家長致電，稱已經聯絡到少年，「再住外面兩天才回家」，警方已要求家屬與少年到所撤銷協尋。

台中市第六警分局西屯所表示，楊姓少年家屬上月31日報案協尋，已將少年列為失蹤人口，全台警察在執勤時若有發現符合特徵少年，就會通報，根據調閱的監視器資料，沒有證據顯示少年有遭陌生人帶走。

但今天下午5時許，少年家長致電派出所，稱少年已與家人聯繫，「再住外面兩天才回家」。

據查，楊姓少年是在上月30日時與母親口角後離家出走，家長隔天到派出所通報協尋。

台中市楊姓少年上月30日與母親吵架後失聯，家長昨天透過臉書社團發文協尋，今天下午少年自行與家人聯繫。圖／摘自臉書台中市西屯區大小事
台中市楊姓少年上月30日與母親吵架後失聯，家長昨天透過臉書社團發文協尋，今天下午少年自行與家人聯繫。圖／摘自臉書台中市西屯區大小事

警察 失蹤

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