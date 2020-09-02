1男1女戲水離岸越來越遠 海巡人員警覺危機及時救回

海巡署北部分署第2岸巡隊鼻頭安檢所人員，今天近午執勤瞭望時發現，鼻頭軟絲公園近岸礁石處有1男1女戲水，疑似體力不支，離岸越來越遠。海巡人員急赴現場，拋擲浮水救生繩袋及救生圈，協助兩人上岸，及時化解危機。

第二岸巡隊表示，鼻頭安檢所執勤人員上午11點多，發現鼻頭軟絲公園近岸礁石處，有2人被海浪帶離岸際，可能無法自行上岸，馬上通報海巡署第2（北基）巡防區指揮部，並立即派員前往救援。

海巡人員抵達現場後，立鬼拋擲浮水救生繩袋及救生圈到海中，兩人拿到後暫時化解危機，接著協助兩人上岸，初步檢傷僅有些許擦傷，並無大礙，由海巡人員協助處理傷口後離去。

第2岸巡隊表示，今天受梅莎颱風外圍環流影響，東北角岸際出現長浪，國人在岸際活動時務必注意安全；若發現危難情事可撥打海巡署「118」免費報案專線求助。