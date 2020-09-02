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男被壯漢重拳攻擊致死 警方公布案情：酒後打架滋事

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣布袋鎮張姓男子上月24日晚間，和沈姓、周姓友人在布袋普天宮內喝酒聊天，張被沈男叫來的陳姓男子重拳攻擊，倒地時頭撞牆失去意識，經送醫隔天不治，家屬指控，張當天是到場幫忙，結果「公親變事主」，怒斥陳男像惡霸，張是被誤擊致死，全案檢方偵辦中;警方今天公布當天受理報案處理經過，釐清案情。

布袋警分局調查，案件起因酒後打架滋事，警方出動快打逮捕送辦，8月24日10點48分勤務中心受理報案，岑海里有處廟宇有人酒後打架受傷，立即調派在正在巡邏的3組警力及偵查隊人員共15名員警馳赴現場。

警方到達時發現張男倒地昏迷不醒，傷勢嚴重，立即將現場幾名嫌疑人帶回釐清案情，初步調查，案發當晚張姓、沈姓、周姓、蔡姓等人在廟宇內飲酒聊天，一直到晚間10點許，張與沈、周等人因養蚵問題發生口角糾紛，肢體衝突，因雙方都已有醉意互不相讓。

另名陳姓男子隨後到場，與張男互相叫罵，動手毆打張男後背，張男向前跌倒時，頭部前額撞擊廟內牆垣，隨即昏迷不醒，陳見張倒地後還用腳踹張肩膀，隨即離去。

在場民眾見狀，立即通報警方，叫救護車，警方到場後，將傷者送醫，調閱廟宇內監視器，將在場人員全數帶回派出所，連夜通知陳姓男子到案說明，受傷張男因傷勢嚴重隔日早上醫院通知急救無效，分局調查後將涉嫌陳姓及沈姓2名男子，依傷害致死罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男從後方攻擊張姓男子，導致張左前額撞到牆重傷不治。記者卜敏正／翻攝
陳男從後方攻擊張姓男子，導致張左前額撞到牆重傷不治。記者卜敏正／翻攝

救護車 嘉義

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