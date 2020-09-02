鬼月祭祀活動多 焚燒金紙台南消防局這樣叮嚀

國3南下台南善化今下午發生台南市環保局六甲區資源回收車載運金紙悶燒，昨新營區一間民宅也發生燒金紙引燃， 幸都在消防隊員趕至及時撲滅，台南市政府消防局提醒，農曆7月祭拜活動頻繁，民眾一定要提高警覺，小心火警。

今天下午4點，台南市政府環保局六甲區清潔隊資源回收車載運金紙南下經過上述路段時突然悶燒，所幸司機反應快，將車臨停路肩，倒出金紙，消防局消防車及時趕至出水撲滅，虛驚一場。

無獨有偶，新營區復興路1家運動中心旁昨下午也發生民宅起火，幸無人傷亡，鑑定發現也是燒金紙闖禍，時值農曆七月民眾拜拜燒紙錢的場合多，消防局呼籲民眾注意燒金紙的安全，以減少火災發生及財產損失。

消防局長李明峯呼籲鄉親減燒紙錢，最好不燒紙錢，若一定要焚燒紙錢，務必遵守下列安全注意事項，以免不慎造成火災：

一、焚燒紙錢應使用金爐，選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶。 二、預先準備水桶及滅火器，若紙錢飄散時，可進行初期滅火，以避免擴大延燒。 三、風速過大時不可焚燒紙錢。 四、焚燒紙錢時應避免兒童靠近。 五、焚燒過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開。