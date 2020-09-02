體驗「詐騙防衛隊」桌遊 女警與銀髮族同樂

刑事警察局統計，近3年來詐騙被害人數逐年降低，但60歲以上銀髮族群卻有增加趨勢，為加強防制長者遭到詐騙，吉安警分局利用桌遊扮演詐騙被害人，融入真實詐騙情節，再由年邁長者扮演警察、銀行員和被害人親友，發揮團隊力量阻止被害人上當，藉此幫助長者活化腦力，建立防詐正確觀念。

警方表示，詐騙案件手法層出不窮，警方至轄區銀髮福氣站推廣「詐騙防衛隊」桌遊，讓長輩們從遊戲中認清詐騙手法。今年以強化長者詐騙防阻意識為題，由刑事局提供台灣詐騙案件樣態與反詐資訊，共同開發詐騙防衛隊桌遊，讓長者在寓教於樂中學習防詐知識。

在遊戲中由分局偵查隊女警扮演詐騙被害人，融入真實詐騙情節，過程中員警不斷呈現詐騙話術和被害者外觀徵候，現場長者則分別扮演警察、銀行員和被害人親友，發揮團隊力量阻止被害人上當匯款，藉此幫助長者活化腦力，遠離詐騙保老本。

吉安警分局提醒，由於詐騙話術手法不斷翻新，許多社會參與度較低的長者往往落入圈套而不自知，長者受騙不僅是錢財損失，更嚴重的是身心影響，甚至引發心理疾病，造成憾事，因此，最有效的防堵方式仍是提升民眾犯罪預防意識，強化自我防衛避免被害。

警方表示，為彌補資訊傳達上的死角，近年結合轄區24小時超商、金融機構，提供各種詐騙的態樣，讓第一線人員能夠精準的辦識出詐騙被害人，阻止匯款並完成即時通報，減少了許多詐騙事件的發生。