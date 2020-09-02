新北衛生局女職員墜樓案遭監院調查 局長：全力配合

新北市衛生局1名林姓女職員7月初墜樓身亡，生前在臉書自揭，遭先前任職的物理治療所前執行長性侵，雖該執行長稱是合意發生關係，並展開交往，但外界認為林女是「權勢性侵」下的受害者。監察委員紀惠容、張菊芳今發出新聞稿表示，此案「凸顯權勢性侵受害者之結構困境，實有調查之必要」，將申請自動調查；衛生局長陳潤秋則回應，全力配合調查。

監察委員指出，林姓女職員疑遭先前任職之長照機構執行長性侵害，致身心受創跳樓輕生，權勢性侵害案件凸顯了受害者的結構性困境，且相關人員欠缺性平意識，恐對性別權力關係無感，無法察覺盲點之所在，實均有調查之必要。

對此陳潤秋表示，已接獲訊息，新北對於性平意識相當重視，一定配合調查，另在內部調查部分，已把當天的員工關懷內容交給檢警，全力配合檢警偵辦。

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