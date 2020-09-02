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影／台中大雅塑膠工廠大火 濃煙直竄天際火勢驚人
台中市大雅區清陽路一家塑膠射出工廠今早7時許發生火警，由於廠內皆是易燃物，現場火勢猛烈，冒出濃濃黑煙，遠在工廠數公里外就能看見竄出的濃密黑煙直奔天際，因現場水源不足，台中市消防局加派人車前往搶救，總算2個多小時後撲滅火勢，幸好工廠尚未上班，沒有人員傷亡，起火原因需進一步調查。
今天上午7時40分，台中市消防局接獲報案台中市大雅區清陽路一家塑膠射出工廠發生火災，立即派遣神岡、清泉及大雅等分隊，出動消防車7輛，救護車1輛，消防員25人前往搶救，因工廠內都是易燃物，加上現場水源卻乏搶救不易，最後共出動37輛各式消防車、104名消防人員，才在10時4分將火勢撲滅。
火勢延燒兩座工廠，燃燒面積共1800平方公尺，財損約150萬元，所幸當時工廠還沒上班，沒有造成人員傷亡，起火原因需待火調人員進一步調查釐清。
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