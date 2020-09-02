6顆貴20倍！打編碼偽冒天然鑽 賣銀樓、珠寶公司騙百萬

蔡姓男子涉嫌將人工鑽打印美國GIA編碼偽冒天然鑽，透過洪姓男子向銀樓、珠寶公司兜售，以20倍價格賣出6顆騙得101萬元，刑事局拘提兩人依詐欺罪嫌移送，檢方聲押獲准，懷疑有不肖業者外流編碼。

據調查，蔡姓男子（43歲）在台北市北投區經營當鋪，持有人造合成鑽，卻打印美國GIA認證雷射腰圍編碼，每顆約1克拉，由無業友人洪姓男子（24歲）隨機打鳥，探詢店家是否願意收購。

警方說，檢測儀器要價數十至上百萬元，鑽石鑑定所才會購買，一般店家沒有儀器，以放大鏡看編碼後輸入電腦系統查詢，誤以為是天然鑽，檢視克拉重量、淨度、切工及顏色，依GIA國際報價表核定價格收購。

去年10月，台南市某珠寶公司收購3顆被騙53萬餘元；今年1月，桃園市某珠寶公司購買1顆損失8萬多元；隔月，宜蘭縣一家銀樓上當，花39萬餘元收購2顆。

台南被害公司收購鑽石送總公司，轉送鑽石鑑定所實驗室發現是人工鑽，去年12月報案。刑事局偵一大隊第三隊追查，今年5月在台北市拘提洪，本月1日赴台中市拘提蔡。

洪坦承替蔡「推銷」人工鑽，賺約1成佣金；蔡稱從大陸購買人工鑽，再寄回大陸打編碼，已賣給洪，不知後續轉賣。

警方從蔡的住處搜出10顆人工鑽，經查每顆進價僅8000至1萬元，其中4顆印有編碼，研判有專業上手打印供貨，由於珠寶業者才能取得編碼，不排除是勾結業者的集團性犯案。