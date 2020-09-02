消防員出勤鋼條刺入左頸 加護病房待一晚後轉普通病房

基隆市消防局林姓隊員出勤拆除民宅外牆鬆脫的金屬飾板時，一支鋼條冷不防從飾板掉落，插入林的左頸，送醫急救。醫師檢視傷口並加壓，注射止血針，並輸血500CC後，安排住進加護病房，觀察一晚傷勢穩定，今天傍晚將轉入普通病房。

基隆市消防局今天表示，昨天傍晚6點多接到信義區深美街周姓市民報案，指住處外牆飾板鬆脫，最近天氣不穩，擔心風大可能吹落，造成人車危險，請求消防人員協助拆除。

消防局信義分隊5名消防人員駕駛水廂車到達現場，原本想從周男4樓透天厝的頂樓陽台，從上方拆除飾板，但未能成功，改在把水廂車開到外牆邊，在車上架梯爬到4樓外牆拆除飾板。

架好梯子後，1名消防隊員爬上去看能不能徒手拆除飾板，另3名隊員在車頂確保梯子穩妥。隊員爬上去試探飾板穩定性，結果有根直徑約0.6公分、長度1公尺多的鋼條，從飾板內脫落，林姓消防員來不及閃避，鋼條刺入他的左頸。

林員負傷後，其他隊員攙扶著他，並穩定插入他左頸的鋼條下車，但走沒幾步路，林員體力不支，四肢癱軟跌坐在地，此時鋼條被拔出，鮮血直流，其他隊員設去止血，並通報勤指派救護車前來救護。

林員被送到基隆長庚醫院之後，醫師檢查傷口，發現未損及動脈，施以加壓止血，並注射止血針防惡化，再為他緊急輸血500CC，轉進加護病房觀察。

基隆市長林右昌昨晚接獲消防隊員出勤發生意外消息，在到望海巷參加中元祭放水燈儀式前，到醫院探視。長庚醫院今天下午表示，林姓消防隊員在加護病房觀察一晚，生命跡象穩定，已在辦理轉到普通病房手續。