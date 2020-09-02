小六學童被po文疑似偷竊 員警查訪家境可憐送物資關懷

有民眾在臉書社群po文指疑似一名學童有偷竊行為，台南市佳里警分局西港分駐所主動關切，發現被懷疑行為偏差的學童今年升小六，因家庭經濟困苦，常有三餐不濟情況發生，體型比起同齡學生顯得瘦弱，令人看了很不捨，西港分駐所所蘇家戊和警員孫得勝前往致贈泡麵、白米等物資，鼓勵男童也期勉他改正行為態度。

據了解，西港分駐所警員孫得勝在8月底執行網路情蒐時，發現有人在臉書群組貼文，指疑似有學童偷竊之偏差行為，他主動與貼文民眾聯繫欲瞭解案情，對方卻表示不想追究並立即刪文，但員警仍主動查訪了解，得知該名學童家庭狀況經濟拮据，父母親離異，現與父親、祖母同住，父親以打零工為生，無力管教小孩且生活經濟困苦，常有三餐不濟情形發生。

西港分駐所所長蘇家戊和孫員也主動和校方聯繫予以關懷，輔導，導正其品性及教育其守法觀念，並自掏腰包購買一箱泡麵和白米致贈給他，用「警察叔叔」身分前往關懷並私下以聊天方式開導要有守法的觀念，男童後來也有笑容並和他們打招呼有互動，校方也很關心男童在家庭能否得到妥善照顧，也設法尋求其他管道協助他。