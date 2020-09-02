影／老翁半月二度上國道鬧自殺 員警救人被踹了好幾腳

「阿伯啊！又是你喔！」國道警察局前天清晨獲報趕赴國道一號汐五高架堤頂路段，因為有1名老翁坐在護欄外面意欲跳橋，12公尺底下就是基隆河，員警折騰大約半小時，趁隙把他救回橋面，才發現原來2周以前已經鬧過一次。

國道第一警察大隊是在8月31日清晨5時許接獲通報，汐五高架南向19公里外側路肩，有人坐在高架橋護欄外欲跳河自殺，立刻調派巡邏車前往處理。

家住台北市的69歲鄒姓老翁疑因久病厭世，當天步行走上汐五高架堤頂路段，翻越護欄坐在電箱上。2名員警趕抵，勸他莫做傻事，老翁卻作勢要往下跳。

員警於是分工合作、聲東擊西，1人走到老翁前方繼續規勸，另1人趁隙從背後慢慢靠近，不料老翁突然往後倒下，千鈞一髮之際，員警一個箭步抓住他的身體，另1人衝過去緊抓他的褲頭，老翁卻不斷掙脫，警員被他踹了好幾腳。

直到4分鐘之後，再2名支援警力趕抵，4名員警才合力將老翁拉回護欄內，結果支援警力其中1人當場就認出老翁的長相，「阿伯啊！又是你喔！我上次跟你說了這麼多，你都沒有聽進去喔？」原來他8月17日便曾搭計程車上國道，路上嚷嚷著鬧自殺，被計程車司機載到泰山分隊交給警方處理。

江姓警員說，上次已經苦口婆心規勸老伯很久，沒想到他又走上國道，而且聽說已經是第三次鬧自殺，警方只好再度聯繫家屬，請家屬帶回家多多關懷、細心開導。

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