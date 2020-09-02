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雲林莿桐火警屋主妻身亡 張麗善慰問、呼籲裝設住警器
雲林縣莿桐鄉埔子村一戶三樓透天民宅昨晚發生火警，籃姓屋主向119報案，消防局獲報後趕抵現場灌救，當時房屋三樓瀰漫煙霧，屋內有78歲籃姓老先生，及年約47歲張姓女子，經消防人員搶救後，位在一樓的老先生無傷，但在三樓臥房休息的張女身體僵硬、明顯死亡。火調初步原因為三樓臥室床頭右側起火，死者疑服藥後熟睡，未能及時逃生，目前遺體暫放殯儀館，等待檢方相驗。
火調人員今天回到災害現場調查，消防局指出，初步鑑定發現，起火點旁的插座有線路熔斷痕跡，不排除起火原因為電器配線短路造成，詳細原因仍由鑑定小組調查中；而張女遺體目前暫放殯儀館，警方已申請檢察官報驗。
據悉，籃家平時有籃姓屋主和其大哥、妻子、兒子及老父親居住，為村內邊緣戶，家境弱勢，常靠社會各界給予生活物資，而籃姓屋主與大哥、兒子為鋸樹工人，張女因身體不好，在家休養。
社會處表示，籃姓屋主、張女及兒子領有身障手冊，平時家中靠鋸樹維持生計；鄰居說，籃家一家人感情很好，待人也和氣，不過因為沒有任何保險，張女的喪葬費及建築物、財物損失等問題，讓籃家人陷入愁雲慘霧中。
縣長張麗善獲知後前往慰問，並致予籃姓屋主5萬元慰問金，由於近期雲林縣火災頻傳，她呼籲每個家戶一定要裝設住宅用火災警報器，一旦發生濃煙或高溫情形，能及時警示逃生，不至於發生不可逆的生命財產損失。
消防局長林文山表示，濃煙致死事故不可輕忽，縣內目前住警器普及率約50%，身心障礙者，中低、低收入等家戶已完成裝設，呼籲一般住戶能自行購買，並安裝在家中客廳、廚房、樓梯間、神明廳及主臥室，保障自我生命財產安全。
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