未成年打工遭騙頻傳 警籲家長注意上網內容

高市14歲少女應徵電玩代打失聯66小時遭囚。警方今天表示，暑假常發生打工詐騙，加害人透過網路聯繫未成年被害人，以待遇高、輕鬆賺等為誘因，家長應注意未成年子女上網內容。

14歲高雄少女8月29日搭高鐵北上應徵電玩代打工作，當天下午在新竹搭乘不明男子轎車離去後失聯，少女的母親急忙報警，並透過網路發文找人。

警方受理後組專案小組協尋，經多天搜索，昨天在31歲羅姓男子的新竹縣竹東鎮住處4樓夾層發現少女蹤跡，少女失聯時間共66小時。

刑事局預防科股長張伊君今天受訪表示，經統計，學生趁暑假打工賺外快，加害人或詐騙集團會先透過臉書（Facebook）等社群平台聯繫未成年學生，供稱提供「輕鬆賺」、「待遇高」、「工作自由」職缺，許多被害人一時未察常上當受騙。

警方發現，透過網路找未成年少女應徵電玩代打工作，算是近期新興詐騙手法，許多被害人因涉世未深，不清楚實際工作、面試過程，只因可輕鬆賺錢等理由而應徵工作，事後才知遭騙，有些案例還會出現被害人遭恐嚇等狀況。

警方表示，打工詐騙方式通常會先騙取現金或提供費用讓被害人取信，工作內容會特別強調待遇高等理由，且近期也會透過網路社群平台或青少年常用通訊軟體尋找被害人。

警政署指出，網路普及也讓新型態犯罪案件頻傳，例如打工詐騙，呼籲家長應避免讓未成年子女沉迷網路；與未成年子女相處時，父母應減少使用手機；且可多安排未成年子女孩到戶外活動，並建立網路使用規則，以獎勵方式決定未成年子女使用網路時數。

警政署表示，家長應告知未成年子女不可在網路洩漏個人資料，不要聽從陌生人指示拍私密照、不倉促傳送影像訊息，也要了解未成年子女上網觀看內容及對外聯繫工具、方式。

警政署指出，家長可告知未成年子女，若遇網友傳送騷擾字句，應立即告知家人或老師，並截圖保留證據，例如完整網頁及訊息對話內容，再立即報警處理。