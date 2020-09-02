影／成功大學自強校園傳火警 研究室電腦設備冒煙

成功大學自強校區工學院及系統系館6樓有間研究室下午2時06分冒出濃煙，研究生發現該大門上鎖緊閉，立即通報警衛，通知消防局救災救護指揮中心前往灌救，消防局調派大批人車趕抵火場，發現研究室內濃煙，疑似電腦主機起火，迅速出水灌救，約10分鐘被撲滅，所幸當時無人在研究室內且緊急疏散學生，無人受傷。

消防局出動大批人車趕往自強校園，工學院及系統系館內學生接獲6樓有火警，陸續疏散到1樓廣 場，學生表示，得知6樓研究室傳出火警後，就被通知疏散到1樓。警衛也到場維持秩序，要求學生不要圍觀，影響救災。

警消人員進入火場後，發現研究室內濃煙密布，迅速撲滅火勢，懷疑是電腦主機起火，所幸研究室內無人，且火勢很快撲滅未延燒。消防局指出，起火原因仍需進一步調查。