影／中元普度狗糧上供桌 高市特搜渡「赤腳英雄」

今天中元節各地普度「好兄弟」，高雄市消防局特搜中隊今年同免不了也要普度，不過，今天供桌上除了豐富供品，還有許多狗糧、犬食，以及玩具，原來是特搜中隊搜救犬隊為了紀念已過世的搜救犬，才準備這些特別供品，普度曾參與重大災害的7隻「赤腳英雄」。

高雄市消防局第四大隊特搜中隊搜救犬隊小隊長陳志三說，習俗並沒有為死去的狗而設的紀念日，但是過世的搜救犬，在世時不但是特搜員的好兄弟，而且還救過不少人，搜救犬隊除了立追思碑紀念去世的搜救犬，早晚誦經，今年才趁中元普度，當成搜救犬的紀念日，感念這群勞苦功高的「赤腳英雄」。

搜救犬隊今天與義消人員在高雄楠梓駐地的普度，供桌擺上普度「好兄弟」的供品，第四大隊長林原興、副中隊長林鎮宏及搜救犬隊員，也特別準備1桌飼料、零食、罐頭、保健品，還有搜救犬最愛的玩具，還由犬隊「最帥氣的搜救犬」馬利諾狼犬 Dan 帶其他搜救犬，坐在供桌前方「陪祭」，為過世搜救犬做普度，希望「好兄弟」和以往一起出勤但如今已去世的搜救犬，吃好、睡飽、玩得開心。