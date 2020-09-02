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法律無假期！民俗慶典尊重交通安全 遶境騎車戴安全帽

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局有感於「廟會遶境」時出現亂象，信徒騎機車在遶境路段來回穿梭，卻不戴安全帽，屏東縣內埔警分局強化相關交通知識，在廟會遶境舉辦前，邀集相關宮廟負責人召開約制會議，提醒落實宣導信徒做好騎機車戴安全帽規定，今年8月萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，警方規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。

內埔警分局指出，部分廟會遶境除減炮，另外在整個隊伍後方有清潔志工或環保清潔車，神轎通過後隨即清掃，不致讓遶境後的街道滿目瘡痍。「廟會遶境」另一常有亂象是信徒騎機車在遶境路段來回穿梭，卻不戴安全帽，儼然將遶境視為「法律假期」。

內埔分局針對轄內有宮廟舉辦遶境活動時，行前召集宮廟負責人與相關幹部召開約制會議，除提醒公共場所或公眾得出入的場所聚集3人以上鬥毆者，一律依「妨害秩序罪」送辦外；並要求宮廟負責人應落實宣導信徒「騎機車戴安全帽」規定。

內埔分局指出，在遶境安全維護勤務中，首次規畫「未戴帽取締組」，陪同遶境隊伍機車組都能遵守交通法規，更可避免騎乘機車的信徒有酒後駕車的荒唐行徑，以達威嚇之效。遶境當日，分局不手軟，雖隊伍周邊仍有督陣（隊）志工提醒騎士，仍開出20張未戴安全帽及6張無照駕駛的紅單，警惕習慣在遶境上「不戴帽」的信徒。

今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供
今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供
今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供
今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供
今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供
今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供
今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供
今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供
今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供
今年8月屏東縣萬巒鄉有宮廟舉辦遶境活動，屏東縣內埔警分局規畫「未戴帽取締組」，當天開出20張未戴安全帽與6張無照駕駛紅單。圖／警方提供

遶境 屏東縣 神轎

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