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八旬身障翁困雨陣險失溫 仁愛警馳援結果爆笑卻超暖
南投縣南投市陳姓老翁日前一時興起出遊，便獨自騎車上合歡山，未料碰上午後豪雨，連人帶車受困松雪樓附近，有失溫危險，警方馳援將其帶回警所照料，待家屬帶回期間，卻發生「失溫吹電扇」的爆笑小插曲，令人直呼「這結局超『暖』」。
仁愛警分局指出，上月29日下午4時許獲報有機車騎士受困在台14甲線32K水晶宮路段，而因對方騎乘身障機車且年邁，當下隨即調派鄰近翠峰派出所，而因當時山區正下著大雨，該所副所長張勝華、警員潘盛民怕長輩淋雨恐失溫便馳援。
而兩人到場後，果然看到老翁因行動不便，獨自一人推不動車，就在雨陣中進退兩難，趕緊上前幫忙，分別將他帶上車，且將其機車安置好，之後考量雨勢短期不會停，且老翁淋雨又年邁，怕他失溫不適，便將他載回警所，助他充飢、保暖。
經了解，81歲陳姓老翁家住南投新街一帶，雖然行動不便，但很熱血，事發當天中午過後突想去山上，就騎著身障機車從住家出發，直上合歡山，再從台中梨山繞回家，一路走走停停，未料卻在松雪樓至水晶宮區段碰上大雨，車還故障受困。
警方表示，將陳翁帶回所後馬上提供熱茶，並開啟電暖器幫他保暖，怕他會餓也泡了泡麵讓他充飢果腹，同時查詢相關資料聯絡其家屬，老翁的兒子也在晚上8時許到達警所，頻向警方表達感謝，並將其陳翁領回返家。
仁愛警分局昨PO出馳援經過，還分享爆笑小插曲，警方表示，老翁在等家屬來時，直說「這麼冷，還要給他吹電風扇喔」，員警一頭霧水，看到電暖器突然懂了，是把電暖器誤認成電風扇，還解釋了一番。這則讓網友直呼「這結局超『暖』」。
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