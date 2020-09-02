快訊

又現2例「台灣輸出病例」 自台出境越南、日本確診

我增一新冠肺炎境外移入 病例是印尼籍船員

獄友閒聊探聽涉案細節 出監當起假律師狠詐她前女友

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園徐姓男子因強盜案被收押，在看守所內和鄒姓獄友攀談得知對方涉及詐欺，出監後趁著鄒還在羈押禁見期內，就打給鄒的許姓前女友謊稱自己是律師經紀人，為了替鄒打官司、和被害人和解等理由2度向許騙錢，所幸許向鄒的家人、檢方求證才驚覺遭詐，檢方偵結依詐欺罪嫌起訴徐男。

檢警調查，徐男（32歲）今年1月至3月被裁定收押在桃園看守所，與另一名涉及詐欺同樣被羈押的鄒男關在同一個舍房，徐趁著和他攀談時得知涉案相關細節。

徐直到3月27日出監，利用鄒仍在羈押禁見期間無法與外界聯絡，就打電話給鄒的許姓前女友，謊稱自己是鄒的律師經紀人要向她分析涉案內容，並以此成功向許索取律師費3萬5500元。

徐食髓知味，29日再打電話給許女，佯稱鄒男還需要7萬5000元和被害人達成和解，但許深感疑惑就打電話給鄒的家屬詢問，經家屬再向桃園地檢署查證才知鄒跟本沒委任律師，經報案後警方循線查獲徐。

檢方訊時，徐辯稱只是打電話叫許女去會客，否認有向她要錢，但許女指證歷歷，表示提領現金就是為了交付律師費，鄒男也說，被羈押時和徐在同一房舍，有稍微聊過案情但沒有很詳細，他懷疑徐偷看他櫃子的聲押書、押票，且許女曾寫信給她，上面還有許的電話。

檢方查，許確實有提領現金，通話紀錄也顯示徐多次和她聯繫，偵結依1個詐欺罪嫌、1個詐欺未遂罪嫌起訴徐。

徐男被羈押在桃園看守所時，探聽同舍房鄒姓獄友涉案內容，出監後佯稱律師騙鄒前女友3萬多元被依詐欺罪起訴。記者曾健祐／攝影
徐男被羈押在桃園看守所時，探聽同舍房鄒姓獄友涉案內容，出監後佯稱律師騙鄒前女友3萬多元被依詐欺罪起訴。記者曾健祐／攝影

延伸閱讀

軍人剃光17歲少女頭髮絞殺 凶手逃22年終被法院收押

館長槍擊案 槍手自首投案 法院今晚裁定羈押禁見

槍手近距離對館長連開3槍 檢今晚向法院聲請羈押禁見

「騙扁小子」黃琪詐1億多想以100萬交保 法官裁定羈押

相關新聞

中元普度祭拜好兄弟 台南消防局提醒焚燒紙錢五要訣

時值中元節普度、祭祀活動多，台南市新營區復興路1家運動中心昨天下午傳出火警，3層鐵皮加蓋，1樓倉儲內起火，經鑑定起火原...

驚悚！ 消防隊員拆民宅外牆飾板 掉出鋼條直插隊員左頸

基隆市周姓住戶發現4樓外牆一片金屬飾板鬆脫，擔心發生危險，打「119」求助。消防隊架梯拆卸時，1根長約1公尺的鋼條從飾板...

獄友閒聊探聽涉案細節 出監當起假律師狠詐她前女友

桃園徐姓男子因強盜案被收押，在看守所內和鄒姓獄友攀談得知對方涉及詐欺，出監後趁著鄒還在羈押禁見期內，就打給鄒的許姓前女友...

協助拆民宅4樓鏽蝕鐵框鋼筋突墜 消防員遭刺脖一度昏迷

基隆市深美街一處民宅外牆4樓鐵框，近日發現鏽蝕搖搖欲墜，打電話向119求助，昨晚消防人員前往為民服務時，有1根約1公尺長...

影／女山友油婆蘭營地摔倒撕裂傷 空勤直升機吊掛送醫

一名林姓女山友與登山團隊今日欲攀登台中市和平區小劍山，未料她在油婆蘭營地往小劍山方向不慎摔傷，造成右眉撕裂傷，消防人員趕...

台中沙鹿危險巷口民眾陳情 警方研判易發生車禍二原因

台中市沙鹿區北勢5街和北勢2街10巷口常發生車禍，民眾將路口監視器畫面PO網陳情，希望改善交通，台中市議員楊典忠今天看到...

竹縣首創AR體驗內輪差APP 增進民眾對大型車距離警覺性

大車因內輪差造成死亡車禍事件頻傳，為讓民眾了解其危險性，新竹縣政府教育處結合中國科技大學互動娛樂設計系，首創「視野安全小...

警察局長稱案件持續下降 侯友宜：治安不是數據問題

「館長」陳之漢日前遭到槍擊，新北市長侯友宜的臉書湧入網友質疑新北治安敗壞，新北警察局長陳檡文今指出，新北治安如何有數據來...

勸不勸酒傳播妹起爭執群毆 冰塊、酒杯、高跟鞋滿天飛

康姓、2名林姓傳播女公關到KTV陪酒，因該不該對客戶勸酒引口角，3人打成一團，空啤酒罐、塑膠酒杯齊飛，連高跟鞋也派上用場...

曾發明雄三飛彈 前工程師用兵棋推改創造「反毒桌遊」

中科院前雄三飛彈總工程師張誠退伍後擔任監獄教誨師、觀護人，他曾見一人吸毒毀掉全家，運用過去科學、兵棋推演概念發明一套「反...

影／八旬阿公天黑騎車出門看不到 困等路旁警送返家

台中市八旬陳姓老翁在上月底晚間獨自騎車外出運動，未料恰逢假日，沿途路段車流量大，加上夜間視線不佳，讓陳翁騎到「心驚驚」，...

影／騎車回頭看「妹」慘撞前方轎車 網友：像極了愛情

新北市淡水區1名21歲呂姓男子，昨天傍晚近6時騎乘機車經過淡水國小前方，目光疑被旁邊的女騎士吸引，轉頭看了對方一眼，卻未...

熱門新聞

3男拐騙高雄少女 頸部套電圈威脅：不聽話就通電

遭誘拐囚禁66小時 少女驗無傷、抽血釐清有無被下藥

「現鈔藏包裹寄店到店」14歲少女父親驚爆誘拐手法

西濱中、苗交界車禍2死3傷 一名死者掉落橋下

涉拐高雄少女離家 羅男擁1400萬新竹豪宅爽當包租公

北市國小老師涉與小4女生交往4年 告白：18歲跟妳結婚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。