獄友閒聊探聽涉案細節 出監當起假律師狠詐她前女友

桃園徐姓男子因強盜案被收押，在看守所內和鄒姓獄友攀談得知對方涉及詐欺，出監後趁著鄒還在羈押禁見期內，就打給鄒的許姓前女友謊稱自己是律師經紀人，為了替鄒打官司、和被害人和解等理由2度向許騙錢，所幸許向鄒的家人、檢方求證才驚覺遭詐，檢方偵結依詐欺罪嫌起訴徐男。

檢警調查，徐男（32歲）今年1月至3月被裁定收押在桃園看守所，與另一名涉及詐欺同樣被羈押的鄒男關在同一個舍房，徐趁著和他攀談時得知涉案相關細節。

徐直到3月27日出監，利用鄒仍在羈押禁見期間無法與外界聯絡，就打電話給鄒的許姓前女友，謊稱自己是鄒的律師經紀人要向她分析涉案內容，並以此成功向許索取律師費3萬5500元。

徐食髓知味，29日再打電話給許女，佯稱鄒男還需要7萬5000元和被害人達成和解，但許深感疑惑就打電話給鄒的家屬詢問，經家屬再向桃園地檢署查證才知鄒跟本沒委任律師，經報案後警方循線查獲徐。

檢方訊時，徐辯稱只是打電話叫許女去會客，否認有向她要錢，但許女指證歷歷，表示提領現金就是為了交付律師費，鄒男也說，被羈押時和徐在同一房舍，有稍微聊過案情但沒有很詳細，他懷疑徐偷看他櫃子的聲押書、押票，且許女曾寫信給她，上面還有許的電話。