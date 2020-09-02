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協助拆民宅4樓鏽蝕鐵框鋼筋突墜 消防員遭刺脖一度昏迷
基隆市深美街一處民宅外牆4樓鐵框，近日發現鏽蝕搖搖欲墜，打電話向119求助，昨晚消防人員前往為民服務時，有1根約1公尺長的細鋼筋突墜落，刺中下方林姓消防員脖子，當場鮮血直流，緊急送醫，一度昏迷，意識恢復，傷勢回穩，但仍在加護病房救治。
這起意外發生在昨晚6點多，住戶向119報案指住家外鐵框疑鏽蝕已搖搖欲墜，擔心會砸到路人，但找不到鐵工人員處理，以安全為考量，請求協助員協助拆下。
信義消防分隊到場協助，消防員開消防車到場，架攀從外牆處理，一名消防人員爬到4樓外牆查看，用手觸摸鐵框時，突然鐵框有1根長約1公尺細長鋼筋墜落，當場刺向下方在消防車上的林姓消防員（44歲）的脖子，由於當時天色已昏暗，閃避不及被砸傷。
其他消防人員見狀先包紮止血，送往基隆長庚醫院救治。消防局表示，林姓消防員一度昏迷，後來搶救後傷勢回穩，目前已送加護病房觀察。
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