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影／女山友油婆蘭營地摔倒撕裂傷 空勤直升機吊掛送醫
一名林姓女山友與登山團隊今日欲攀登台中市和平區小劍山，未料她在油婆蘭營地往小劍山方向不慎摔傷，造成右眉撕裂傷，消防人員趕抵現場救援，空勤總隊也出動直升機，將林姓女山友吊掛上直升機送往東勢河濱公園，轉送東勢農民醫院治療。
台中市消防局今天上午5時27分獲報，油婆蘭營地往小劍山方向有山友受傷，消防局派梨山分隊出動消防車1輛，消防人員4人，由小隊長柯弘琪帶隊前往救援。
報案人員說，登山團體一行5人，本月1日進行為期3天的登山活動，未料今天上午從油婆蘭營地往小劍山方向，距離小劍山約4.9公里處，其中40歲林姓女隊友不慎摔傷，右眉撕裂傷、意識清楚，請求消防局人員救援。
空勤總隊今天上午出動直升機從清泉崗基地起飛，在油婆蘭營地將女山友吊掛上直升機，並於10時48分由直升機將傷患送達東勢河濱公園，交由救護車送醫治療。
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