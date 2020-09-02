中元普度祭拜好兄弟 台南消防局提醒焚燒紙錢五要訣

時值中元節普度、祭祀活動多，台南市新營區復興路1家運動中心昨天下午傳出火警，3層鐵皮加蓋，1樓倉儲內起火，經鑑定起火原因為燒金紙引燃。台南市消防局呼籲鄉親減燒紙錢，最好不燒紙錢，若一定要焚燒紙錢，務必遵守五大安全注意事項，減少火災發生及財產損失。

消防局呼籲鄉親減燒紙錢，最好不燒紙錢，若一定要焚燒紙錢，務必遵守下列安全注意事項， 一、焚燒紙錢應使用金爐，選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶。 二、預先準備水桶及滅火器，若紙錢飄散時，可進行初期滅火，以避免擴大延燒。 三、風速過大時不可焚燒紙錢。 四、焚燒紙錢時應避免兒童靠近。 五、焚燒過程中應隨時有人看守，確認餘燼熄滅不再復燃後才可離開。

消防局指出，農曆7月期間，各村里、家家戶戶、機關學校、公司行號及神壇廟宇等，都會舉辦祭拜活動，祈求全年平安順利，尤其是中元節即將到來，依傳統習俗在中元普度期間，免不了焚燒紙錢；一不小心，可能引發火警。