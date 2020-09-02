台中沙鹿危險巷口民眾陳情 警方研判易發生車禍二原因

台中市沙鹿區北勢5街和北勢2街10巷口常發生車禍，民眾將路口監視器畫面PO網陳情，希望改善交通，台中市議員楊典忠今天看到臉書反應後表示，將請相關單位評估改善。

台中市清水警分局表示，去年該巷口發生交通事故7件，今年至8月發生3件，都是A2有人受傷車禍，肇因有幹道車輛未減速，支道車未禮讓，警方將請相關單位會勘，也呼籲駕駛人經路口應減速慢行，並遵守交通規則，以共同維護用路人安全。