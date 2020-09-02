中元普度送行者車輛無法啟動 警神救援化解

從事殯葬業禮儀公司的王小姐，上午在台南新市潭頂公墓，準備開車跟隨往生者車隊離開欲前往火葬場，車子電力系統故障無法行駛，眼看時辰一分一秒逼近焦慮不安，警方獲報緊急以接線啟動電池發動，協助讓王小姐脫困。

據悉，王女從事殯葬業多年，上午如往常在新市潭頂公墓完成相關殯葬禮儀，準備跟隨往生者車隊離開欲前往火葬場，王開車啟動鑰匙發現無法啟動，多次重試後依舊如此，眼看車隊都一一離開，只剩下她落單。王擔心趕不上時辰誤事，焦急滿身大汗，最後緊急撥打110向警方求助。