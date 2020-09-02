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竹縣首創AR體驗內輪差APP 增進民眾對大型車距離警覺性
大車因內輪差造成死亡車禍事件頻傳，為讓民眾了解其危險性，新竹縣政府教育處結合中國科技大學互動娛樂設計系，首創「視野安全小幫手」APP，透過AR擴增實境技術，民眾可用手機拍攝實際道路，在手機畫面上顯示虛擬車子及行人，模擬出大型車內輪差與視野死角範圍，增進民眾對大型車保持安全距離的警覺性。
縣長楊文科表示，台灣近年來大車轉彎車禍頻傳，交通部將大型車視野死角實地體驗與宣導列為道安重點計畫中，民眾只要利用手機、平板下載「視野安全小幫手」APP，即可立刻體驗，未來主要運用在學校交通教育上，由教學人員透過APP數位模擬，學生實際操作，從而知道行走時危險區域的範圍，提升保護自己使用道路安全觀念。
中國科大互動娛樂設計系主任簡漢民表示，此APP在AR設計構想上，可以在攜帶式行動裝置出現虛擬車子，車子周邊會出現危險區域，還能進一步設定觀看的危險視角，如與公車很近的機車騎士或行人，模擬大型車司機觀看不同對象造成的危險死角。目前APP可在ios下載，安卓系統規畫上架中，歡迎民眾多加利用下載。
設計團隊近日在竹東鎮員崠國小首次進行APP教學活動，並邀請近兩2縣內交通安全教育訪視及輔導結果優等學校的14校一同參與，除本次官學合作外，新竹區監理所及新竹縣警察局交通隊也辦理內輪差實際體驗活動，盼能降低車禍事故率，提升道路交通安全。
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